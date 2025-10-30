Ibaneis oferece apoio da Polícia Civil do DF ao estado fluminense - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Ibaneis oferece apoio da Polícia Civil do DF ao estado fluminenseFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 30/10/2025 13:50

"Infelizmente o RJ vive uma situação bastante complicada, e não é de agora, então não adianta querer culpar o governador Cláudio Castro. Sabemos que o Brasil não produz drogas, nós não produzimos armamento, então tudo isso está vindo de fora. Nós temos que ter um acompanhamento das fronteiras bem maior, acompanhamento de portos e aeroportos cada vez maior, e isso é obrigação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que eu admiro muito pelo trabalho que fazem", disse o governador do DF.

Ainda segundo o governador, a vice-governadora Celina Leão (PP) o representará no encontro com Cláudio Castro.



"A estrutura do combate ao crime organizado nas favelas é totalmente diferente daqui de Brasília. Nós temos a nossa Polícia Civil extremamente equipada na parte de inteligência, na parte de perícias e tudo isso nós vamos colocar à disposição do governo do Rio de Janeiro. A vice-governadora [Celina Leão (PP)] está indo nos representar no encontro com o governador Cláudio Castro", afirmou Ibaneis.

Megaoperação