Sede da Globo em São PauloGlobo / Divulgação
Homem invade sede da TV Globo em São Paulo e é detido pela polícia
Caso aconteceu nesta quarta-feira (29)
STF: condenação de Carla Zambelli por perseguição armada é definitiva
Deputada encontra-se presa na Itália
Governador do DF defende atuação de Cláudio Castro em megaoperação
Ibaneis Rocha afirma que situação do Rio é complexa e critica entrada de drogas e armas do exterior
Lula defende explorar Margem Equatorial: 'Não é possível abrir mão do dia para a noite'
Presidente afirmou que 'é preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil'
Homem é arrastado no capô de carro por 700 metros após briga de trânsito em MG
Vítima sofreu ferimentos leves; agressor foi enquadrado por lesão corporal e fuga do acidente
Hugo Motta diz que redução de aulas nas autoescolas é 'discussão necessária'
Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a medida teria como objetivo reduzir os custos para tirar a carteira nas categorias A e B, que pode chegar a R$ 5 mil
