Sede da Globo em São Paulo - Globo / Divulgação

Publicado 30/10/2025 14:16 | Atualizado 30/10/2025 14:19

Rio - Um homem de 42 anos invadiu a sede da TV Globo de São Paulo, localizada no bairro Vila Cordeiro, Zona Sul da capital, na quarta-feira (29). A segurança da emissora foi acionada e a Polícia Militar foi chamada.

Procurada pela reportagem nesta quinta-feira (30), a assessoria de comunicação da emissora confirmou o caso através da nota abaixo: "Um homem em surto invadiu a área de armazenagem da Globo SP ontem à noite num carro de aplicativo, depois de ameaçar o motorista. Desnorteado, foi contido pela segurança até a chegada da polícia, que o levou para a delegacia".

Ninguém ficou ferido, o homem não estava armado e nenhum dano ou prejuízo material ocorreu após a invasão. Segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no local, os agentes localizaram o suspeito, que aparentava confusão mental. Ele foi detido e encaminhado ao 16° DP (Vila Clementino), onde o caso foi registrado como constrangimento ilegal. A ocorrência foi encaminhada ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).