Alexandre Padilha, ministro da Saúde, em congresso nesta quinta-feira (30)Paulo Pinto / Agência Brasil
Expectativa é que normalidade nas relações se restabeleça com os EUA, diz secretário de Saúde
Alexandre Padilha afirmou que as nações cooperam há mais de 200 anos
Homem invade sede da TV Globo em São Paulo e é detido pela polícia
Caso aconteceu nesta quarta-feira (29)
STF: condenação de Carla Zambelli por perseguição armada é definitiva
Deputada encontra-se presa na Itália
Governador do DF defende atuação de Cláudio Castro em megaoperação
Ibaneis Rocha afirma que situação do Rio é complexa e critica entrada de drogas e armas do exterior
Lula defende explorar Margem Equatorial: 'Não é possível abrir mão do dia para a noite'
Presidente afirmou que 'é preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil'
Homem é arrastado no capô de carro por 700 metros após briga de trânsito em MG
Vítima sofreu ferimentos leves; agressor foi enquadrado por lesão corporal e fuga do acidente
