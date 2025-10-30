Desmatamento cai 11% na Amazônia e no CerradoFrame TV Brasil
Desmatamento cai 11% na Amazônia e no Cerrado
Apesar de as estatísticas confirmarem a tendência de queda observada no ano passado, o ritmo da redução do desmate desacelerou
Filipe Martins alega falha involuntária no sinal da tornozeleira
Moraes pediu esclarecimentos sobre GPS do equipamento
Moraes nega pedido de Gustavo Gayer para visitar Bolsonaro
Parlamentar é investigado em caso conexo ao do ex-presidente
Ex-diretor do INPE demitido por Bolsonaro assume vaga de Boulos na Câmara
Ricardo Galvão destacou que a sua pauta principal no Congresso será a questão climática
Expectativa é que normalidade nas relações se restabeleça com os EUA, diz secretário de Saúde
Alexandre Padilha afirmou que as nações cooperam há mais de 200 anos
Homem invade sede da TV Globo em São Paulo e é detido pela polícia
Caso aconteceu nesta quarta-feira (29)
