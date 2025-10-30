Câmara aprova redação final da MP do Setor Elétrico; texto vai ao SenadoAgência Senado
Câmara aprova redação final da MP do Setor Elétrico; texto vai ao Senado
O texto-base da proposta foi aprovado em votação simbólica em cerca de um minuto
Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena e autoriza abater período de prisão provisória
A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda vai calcular se resta algum tempo de pena a cumprir
Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi condenado a 2 anos em regime aberto
Entenda a PEC da Segurança: proposta fortalece integração e padroniza combate ao crime
Projeto foi enviado ao Congresso Nacional em abril
Desmatamento cai 11% na Amazônia e no Cerrado
Apesar de as estatísticas confirmarem a tendência de queda observada no ano passado, o ritmo da redução do desmate desacelerou
Filipe Martins alega falha involuntária no sinal da tornozeleira
Moraes pediu esclarecimentos sobre GPS do equipamento
