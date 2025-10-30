Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado Jonas Pereira/Agência Senado
Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado
Texto será enviado para sanção do presidente Lula
Vídeo de produtor criticando governo por conta do preço do arroz é de 2018
Gravação voltou a circular; tirada de contexto, sugere erroneamente que homem estaria criticando governo Lula, quando, na verdade, presidente era Michel Temer
Não há evidências de que brasileiros estariam fugindo ‘em massa’ para o Paraguai por ser um país governado pela direita
Estatísticas do Ministério das Relações Exteriores indicam que o fluxo migratório para o país vizinho vem crescendo desde a última década
Câmara aprova redação final da MP do Setor Elétrico; texto vai ao Senado
O texto-base da proposta foi aprovado em votação simbólica em cerca de um minuto
Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena e autoriza abater período de prisão provisória
Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi condenado a 2 anos em regime aberto
Entenda a PEC da Segurança: proposta fortalece integração e padroniza combate ao crime
Projeto foi enviado ao Congresso Nacional em abril
