Lula e Santiago Peña conversam sobre caso de espionagem da Abin

Diferentemente do que sugerem publicações na internet, não há uma “fuga em massa” de brasileiros indo morar no Paraguai por ele ser “governado pela direita”. O fluxo migratório entre ambos os países é motivado por diferentes fatores e vem crescendo constantemente nos últimos anos, tanto durante o governo Lula (PT), de esquerda, quanto durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL), de direita, entre 2019 e 2022.



A imagem de uma página do Instagram diz: “‘Fuga em massa’: brasileiros deixam o Brasil rumo ao Paraguai governado pela direita”.



O Comprova não localizou a postagem original. No entanto, outros portais publicaram, no início de outubro, textos com o mesmo teor. Um deles aponta que foram concedidas 17.139 residências a cidadãos do Brasil em 2024, o que representa 60,21% do total de imigrantes registrados no Paraguai no ano, informação confirmada pelo Departamento de Migrações do país em comunicado.



A mesma instituição destaca, em outra nota, que no primeiro semestre de 2025, o Brasil se manteve no topo do ranking de solicitações de residência, com um total de 11.723 pedidos.



Entretanto, dados do Ministério das Relações Exteriores indicam que o número de brasileiros vivendo no Paraguai vem crescendo há anos, independentemente da orientação política dos presidentes do Brasil.



Desde 2018, o Itamaraty divulga, em seu site, os Relatórios Consulares Anuais, que destacam o crescimento na quantidade de migrantes no país vizinho de 235.670 para 263.200, um aumento de aproximadamente 11,7%, até 2023, último ano com um levantamento das informações de migração entre Brasil e Paraguai disponível.



Apenas entre 2018 e 2022, período que abrange o fim do governo de Michel Temer até a gestão Bolsonaro, o número de brasileiros morando no Paraguai subiu de 235.670 para 254.000.



O presidente do Paraguai é Santiago Peña, do Partido Colorado, identificado com o conservadorismo e o liberalismo econômico. O partido governa o país desde 2013, com os mandatos de Horacio Cartes e de Mario Abdo Benítez até a posse do atual mandatário, em 2023.



Especialistas discordam de ‘fuga em massa’

Ao Comprova, Paulo Illes, diretor executivo da 4Rs Consultoria em Migração e ex-coordenador de Políticas Migratórias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, considerou a ideia de “fuga em massa” de brasileiros para o Paraguai uma leitura “muito rasa da realidade”.



“O Paraguai sempre foi um país de destino para brasileiros. Nos últimos anos — e não é de agora, no governo Lula —, o Paraguai vem implementando políticas de atração de investimentos. Um exemplo é a Lei das Maquilas, criada há mais de dez anos, que reduziu impostos e lançou campanhas mostrando que era mais barato produzir no Paraguai e vender no Brasil do que produzir na China e vender no Brasil”, disse.



Ele também esclareceu que o país tem se beneficiado do uso da energia de Itaipu e que vive um verdadeiro ‘boom’ industrial. “Muitas empresas brasileiras têm se instalado lá, aprofundando o processo de integração econômica. Portanto, não se trata de uma descoberta recente nem de um movimento motivado por questões políticas no Brasil, mas sim de uma estratégia de desenvolvimento do próprio Paraguai para atrair investimentos e fortalecer sua indústria.”



Paulo também ressalta que o fluxo migratório do Brasil para o Paraguai vem crescendo desde a década de 1970, sob o governo Médici. “Quando a gente fala que o Paraguai é o país da América do Sul com mais brasileiros, isso tem tudo a ver com aquele grande fluxo migratório das décadas de 1970 e 1980. Foi um período em que os laços entre o Brasil e o Paraguai se restabeleceram. O Brasil devolveu símbolos pátrios paraguaios tomados na Guerra da Tríplice Aliança, foi construída a Ponte da Amizade e surgiu o projeto de Itaipu, a maior obra binacional do continente.”



O especialista enfatiza que diversos brasileiros que migraram para o Paraguai no último século retornaram entre 2000 e 2015, mas muitos permaneceram e se consolidaram como grandes produtores de soja no país. “O que muda agora é que, com a Lei das Maquilas, o Paraguai passou a atrair também mão de obra brasileira, principalmente para o setor industrial. Isso tem gerado novos fluxos migratórios, inclusive com debates sobre as condições de trabalho nessas empresas”, ponderou.



A jornalista Hannah de Moliner, administradora da página Brasileiros em Assunção, destacou que desde a pandemia, o Paraguai tem se tornado um destino atrativo para os brasileiros por uma série de fatores.



“Eu acho que tem uma questão política, mas não sei dizer se todos que estão aqui vieram por esse motivo apenas, da reprovação do governo do Brasil. Se fala muito isso nas redes, mas pelo menos aqui em Assunção, tem muita gente que vem estudar medicina também. Tem gente que saiu do Brasil com uma proposta melhor que encontraram aqui, principalmente na área de tecnologia, porque eles buscam profissionais nessa área, empresas internacionais”, afirmou.



Na opinião de Hannah, o Paraguai possui algumas vantagens em comparação com o Brasil, como impostos menores e um custo de vida mais baixo, dependendo do local onde o residente mora. “O custo de vida é mais baixo, principalmente se você vem de alguma das capitais [do Brasil], em especial falando do eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Comparando com esses meios aqui, eu diria que vivemos pelo menos 30% mais barato. Agora, depende muito. Tem gente que vem lá do interior do Maranhão para cá e fala que aqui é mais caro”, opinou.



Qual o tamanho da comunidade brasileira no exterior?

A comunidade brasileira no exterior cresce ano após ano. Ela passou de quase 2,8 milhões de pessoas vivendo em outro país em 2015 para cerca de 4,9 milhões em 2023.

