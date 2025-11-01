Cão farejador foi protagonista em operação conjunta da Polícia Civil e Receita Federal - Divulgação / PCAM

Publicado 01/11/2025 11:19

Amazonas - A Polícia Civil do Amazonas apreendeu uma carga de 60 quilos de cocaína, avaliada em R$ 4,5 milhões, após ação com um cão farejador, em Manaus. O droga estava dentro das rodas de uma caminhonete.

A operação foi realizada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia Fluvial (Deflu) e da Receita Federal, responsável pelo animal.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, as investigações iniciaram quando a equipe policial recebeu uma denúncia de que havia drogas sendo transportadas em uma caminhonete que estava em uma balsa, nas proximidades do Porto da Ceasa, na Zona Sul de Manaus.

"Os agentes foram ao local e realizaram a abordagem à embarcação onde estaria o veículo. Durante a revista, o cão farejador da Receita Federal sinalizou que as drogas estariam nas rodas da caminhonete", disse o delegado.



De acordo com Torres, os entorpecentes estavam em três das quatro rodas do veículo. Ao todo, foram encontrados 58 tabletes de cocaína, totalizando 60 quilos.



"Na ocasião não houve prisão, mas as investigações vão continuar para identificarmos tanto o remetente da droga quanto quem iria recebê-la", explicou o delegado.