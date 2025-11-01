Janja subiu ao palco do festival acompanhada de Marina Silva e Sonia Guajajara - Global Citizen/Reprodução

Janja subiu ao palco do festival acompanhada de Marina Silva e Sonia GuajajaraGlobal Citizen/Reprodução

Publicado 01/11/2025 22:02

A primeira-dama Janja Lula da Silva foi uma das apresentadoras do Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece na noite deste sábado, 1º, no estádio do Mangueirão, em Belém. O evento tem como meta arrecadar antes da COP30 — que começa no dia 10 — US$ 1 bilhão para ações de plantio, restauração e renaturalização da floresta amazônica antes da COP 30.

Acompanhada das ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, Janja subiu ao palco do festival e destacou a importância da realização da COP30 em Belém, uma das capitais da região amazônica:

“Gente, eu estou muito feliz de estar hoje aqui em Belém, junto com o presidente Lula, meu marido. Chegamos pela manhã e estou emocionada de participar desse evento, uma parceria incrível que construímos com a Global Citizen há dois anos. Em Paris, o presidente Lula disse que faríamos a maior COP de todos os tempos. Em Nova York, em 2023, lançamos o navio amazônico no Central Park. E hoje estamos aqui, nessa energia maravilhosa, com tantos jovens que acreditam que outro mundo é possível e necessário.”

O festival reúne astros da música brasileira e internacional, com apresentações de Anitta, Gilberto Gil, Gaby Amarantos, Chris Martin — vocalista da banda britânica Coldplay —, Charlie Puth e Seu Jorge.