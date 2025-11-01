Lula participou da cerimônia de entrega de obras em BelémRicardo Stuckert/PR
Lula diz que Belém será outra cidade no pós-COP30 e refuta críticas sobre falta de estrutura
Presidente afirmou que havia resistências à indicação da capital paraense como sede da conferência
Idoso morre após falha técnica em voo da Gol elevar temperatura a 32º C
Depois do pouso alternado em Belo Horizonte, passageiro passou mal quando preparava-se para embarcar
General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem
Mário Fernandes está custodiado no Comando Militar do Planalto, em Brasília
Janja apresenta o 'Global Citizen Festival: Amazônia' em Belém e destaca importância da COP30
Evento busca arrecadar US$ 1 bilhão para a floresta amazônica
CNBB pede nulidade dos votos de Rosa Weber e Barroso em julgamento sobre o aborto no STF
Entidade alega vícios procedimentais na condução da ação
Campanha alerta para riscos da diabetes à visão
Iniciativas pretendem aproximar pacientes dos exames preventivos
