"Chegamos a Belém. O aeroporto está de cara nova: ampliado e preparado para receber as delegações da COP30. Em poucos dias, receberemos aqui chefes de Estado de todo o mundo para a Cúpula de Líderes", diz mensagem no X, publicada na conta oficial do presidente.
As obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém (PA) foram realizadas pela concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA). O novo terminal terá capacidade dobrada de operação de atendimento, que passa de 7,7 milhões para cerca de 13 milhões de passageiros por ano. Segundo o governo, a unidade está "plenamente pronta" para receber as delegações da COP30.
Entregamos hoje as obras de requalificação do Porto de Outeiro, em Belém (PA). Um projeto executado pela Companhia Docas do Pará (CDP), em parceria com a Itaipu Binacional, e concluído em tempo recorde: iniciado em 17 de abril deste ano e finalizado em apenas seis meses.— Lula (@LulaOficial) November 1, 2025
A COP30 vai ser realizada entre 10 e 21 de novembro, precedida pela chamada de Cúpula dos Líderes, nos dias 6 e 7 de novembro. O encontro internacional reúne chefes de Estado de dezenas de países, ministros e dirigentes de organizações internacionais.
Não há previsão, por enquanto, de participação do presidente na próxima reunião de cúpula da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), marcada para os dias 9 e 10 de novembro, em Santa Marta, na Colômbia. O encontro reunirá líderes dos 27 países da União Europeia e das 33 nações da Celac, com foco na retomada do diálogo birregional e nas negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
