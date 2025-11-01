Presidente inaugurou obras em Belém neste sábado (1º) - X/Lula

Publicado 01/11/2025 08:33 | Atualizado 01/11/2025 15:08

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (1º), do evento de entrega das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém. O investimento neste projeto é da ordem de R$ 450 milhões. Ele também participa hoje da entrega de obras de requalificação do chamado Porto de Outeiro.



"Chegamos a Belém. O aeroporto está de cara nova: ampliado e preparado para receber as delegações da COP30. Em poucos dias, receberemos aqui chefes de Estado de todo o mundo para a Cúpula de Líderes", diz mensagem no X, publicada na conta oficial do presidente.

As obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém (PA) foram realizadas pela concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA). O novo terminal terá capacidade dobrada de operação de atendimento, que passa de 7,7 milhões para cerca de 13 milhões de passageiros por ano. Segundo o governo, a unidade está "plenamente pronta" para receber as delegações da COP30.

O presidente também falou sobre obras de requalificação do Porto de Outeiro. "Um projeto executado pela Companhia Docas do Pará (CDP), em parceria com a Itaipu Binacional, e concluído em tempo recorde: iniciado em 17 de abril deste ano e finalizado em apenas seis meses. O investimento total foi de R$ 233 milhões".

A COP30 vai ser realizada entre 10 e 21 de novembro, precedida pela chamada de Cúpula dos Líderes, nos dias 6 e 7 de novembro. O encontro internacional reúne chefes de Estado de dezenas de países, ministros e dirigentes de organizações internacionais.

Celac

Após os compromissos em Belém, há possibilidade de que Lula viaje a Fernando de Noronha nos dias 8 e 9 de novembro, onde poderá participar do lançamento de um projeto de energia solar. A confirmação deve ocorrer nos próximos dias, por meio de aviso do Palácio do Planalto.



Não há previsão, por enquanto, de participação do presidente na próxima reunião de cúpula da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), marcada para os dias 9 e 10 de novembro, em Santa Marta, na Colômbia. O encontro reunirá líderes dos 27 países da União Europeia e das 33 nações da Celac, com foco na retomada do diálogo birregional e nas negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.

Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo.