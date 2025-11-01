Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcelo Camargo / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 19h
Lula inaugura obras em Belém e participa de eventos ligados à COP30
Presidente permanece na capital paraense até o dia 7 de novembro
Enem: conheça histórias de estudantes que passaram em primeiro lugar
Universitários contam como chegaram à melhor colocação no exame nacional
Tebet sobre Rio: 'População sabe que bandido bom é bandido preso, seja rico ou pobre'
Declarações foram dadas em entrevista ao podcast Warren Política, gravado em Brasília e disponibilizado na noite desta sexta-feira (31)
Metanol: nove estados investigam casos de intoxicação
Até o momento, país têm 59 notificações confirmadas em cinco estados
Presidência indica Severino Neto para diretoria da ANTT
Caberá ao Senado aprovar o nome, após sabatina e votação
