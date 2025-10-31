Simone Tebet destacou que é preciso 'mexer na cabeça do crime organizado' no País e deu ênfase à operação do governo federal contra o crime na área de combustível - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 31/10/2025 21:40

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), afirmou que o episódio desta semana no Rio de Janeiro mostrou a "coragem" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Disse ainda que é preciso "mexer na cabeça do crime organizado" no País e deu ênfase à operação do governo federal contra o crime na área de combustível.

"O povo sabe quem quer e quem não quer combater o crime organizado. Ele sabe que o problema do crime organizado não está só nas favelas, está também nas favelas, nas comunidades, que precisa ser combatido, precisa ser enfrentado. Mas ele também sabe que bandido bom é bandido preso, seja rico ou pobre", destacou.

As declarações foram dadas em entrevista ao podcast Warren Política, gravado em Brasília e disponibilizado na noite desta sexta-feira, 31.

Tebet ainda defendeu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, apresentada pelo governo Lula e em tramitação no Congresso, e criticou os governadores de direita por resistiram ao texto.

"Vai ter essa espuma agora, esse 'oba-oba', mas o governo está muito bem posicionado. É um governo que sabe que a criminalidade se combate com inteligência, com coragem e sabe que lugar de criminoso é na cadeia. O governo do presidente Lula não vai se furtar a ajudar as forças de segurança a combater o crime organizado no Brasil", finalizou.