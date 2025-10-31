Metanol: nove estados investigam casos de intoxicação Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Além de São Paulo - o estado com maior número de casos confirmados e nove sob investigação, oito estados têm notificações suspeitas da intoxicação: Pernambuco (20), Piauí (5), Paraná (4), Mato Grosso (2), Rio de Janeiro (2), Bahia (1), Mato Grosso do Sul (1) e Tocantins (1).
Casos confirmados
O estado foi o único local confirmado de adulteração de bebidas com uso de material contaminado por metanol, sendo álcool combustível adulterado com a substância. O esquema fraudulento foi descoberto em 17 de outubro.
Há casos confirmados no Paraná (6), em Pernambuco (5), no Rio Grande do Sul (1) e em Mato Grosso (1).
Segundo o Ministério da Saúde, 682 notificações foram descartadas.
Mortes
Desde o começo da crise sanitária, 40 óbitos suspeitos foram descartados.
