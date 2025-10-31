Eduardo Bolsonaro Paola de Orte/Agência Brasil
DPU defende rejeição de denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro
Defesa fala em exercício legítimo da liberdade de expressão
DPU defende rejeição de denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro
Defesa fala em exercício legítimo da liberdade de expressão
Crime organizado: Haddad defende asfixiar fontes de financiamentos
Para o ministro da Fazenda, não adianta combate apenas nas comunidades
Golpistas usam mansão no litoral de SP para 'coworking de quadrilhas'; nove são presos
Investigação mostrou que a principal atividade do grupo era o golpe em que criminosos se passam por advogados para roubar dinheiro de vítimas
Lula assina projeto de lei Antifacção e envia ao Congresso
Proposta prevê penas mais duras para membros de organização criminosa
La Niña: fenômeno deve se fortalecer em novembro no Brasil
Primavera de 2025 no país termina em 21 de dezembro, quando se inicia o verão
Universitária descobre gravidez cinco dias após dar à luz; Entenda o caso
Annalice Nascimento, de 21 anos, viveu uma 'gravidez silenciosa' e só soube da existência do filho depois de um parto de emergência provocado por complicações graves
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.