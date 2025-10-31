Golpistas usam mansão no litoral de SP para 'coworking de quadrilhas'; nove são presosDivulgação
Golpistas usam mansão no litoral de SP para 'coworking de quadrilhas'; nove são presos
Investigação mostrou que a principal atividade do grupo era o golpe em que criminosos se passam por advogados para roubar dinheiro de vítimas
Lula assina projeto de lei Antifacção e envia ao Congresso
Proposta prevê penas mais duras para membros de organização criminosa
La Niña: fenômeno deve se fortalecer em novembro no Brasil
Primavera de 2025 no país termina em 21 de dezembro, quando se inicia o verão
Universitária descobre gravidez cinco dias após dar à luz; Entenda o caso
Annalice Nascimento, de 21 anos, viveu uma 'gravidez silenciosa' e só soube da existência do filho depois de um parto de emergência provocado por complicações graves
Decreto de educação inclusiva não prevê fim das APAEs; entenda
Medida prevê integrar estudantes com deficiência ao sistema regular de ensino, mas eles não serão obrigados a deixar escolas especializadas
Cúpula do Clima, em Belém, terá a participação de 143 delegações
