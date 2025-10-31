Universitária descobre gravidez cinco dias após dar à luzArquivo pessoal
Universitária descobre gravidez cinco dias após dar à luz; Entenda o caso
Annalice Nascimento, de 21 anos, viveu uma 'gravidez silenciosa' e só soube da existência do filho depois de um parto de emergência provocado por complicações graves
Decreto de educação inclusiva não prevê fim das APAEs; entenda
Medida prevê integrar estudantes com deficiência ao sistema regular de ensino, mas eles não serão obrigados a deixar escolas especializadas
Cúpula do Clima, em Belém, terá a participação de 143 delegações
Moraes autoriza visita de Nelson Piquet a Bolsonaro
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar há dois meses, por decisão do Supremo
CNJ vai mapear organizações criminosas que atuam no país, diz Fachin
Para presidente do STF, medida ajudará no combate ao crime organizado
PL Mulher de Michelle Bolsonaro defende operação no Rio e critica Lula em manifesto
Lula é citado oito vezes e incluído no que o PL Mulher chama de 'trio da destruição', ao lado do colombiano Gustavo Petro e do venezuelano Nicolás Maduro
