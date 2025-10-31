Michelle BolsonaroPaulo Sérgio/Câmara dos Deputados
PL Mulher de Michelle Bolsonaro defende operação no Rio e critica Lula em manifesto
Lula é citado oito vezes e incluído no que o PL Mulher chama de 'trio da destruição', ao lado do colombiano Gustavo Petro e do venezuelano Nicolás Maduro
Lula vai se reunir cm Lewandowski, Múcio, Sidônio e Messias para debater projeto antifacção
Proposta estabelece punições mais rígidas para condenados por envolvimento com facções criminosas
Movimentos sociais no Maranhão fazem ato contra violência policial
Concentração começa às 16h, na Praça Deodoro, em São Luís
Lula sanciona lei que cria o Sistema Nacional de Educação
Meta é universalizar o acesso à educação básica
TRF-4 afasta juiz envolvido no caso do furto de champanhe francesa
Eduardo Appio ganhou notoriedade ganhou assumiu os processo remanescentes da investigação na 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba
Ministro de Minas e Energia diz ter recebido 'ameaça eleitoral'
Alexandre Silveira pode disputar o Senado por Minas Gerais
