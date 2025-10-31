Descrição do suspeito não bate com as características físicas do juiz Eduardo AppioReprodução/Justiça Federal
TRF-4 afasta juiz envolvido no caso do furto de champanhe francesa
Eduardo Appio ganhou notoriedade ganhou assumiu os processo remanescentes da investigação na 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba
Ministro de Minas e Energia diz ter recebido 'ameaça eleitoral'
Alexandre Silveira pode disputar o Senado por Minas Gerais
Apenas um quarto dos municípios brasileiros tem estrutura de promoção da igualdade racial
Entre os estados, 100% criaram secretarias ou órgãos com esse fim
Hugo Motta diz que taxação de bets é inteligente para aumentar investimentos em segurança
Presidente da Câmara afirmou que proposta tem amplo apoio dos parlamentares
PEC da Segurança: relator defende cooperação federal, mas é contra centralização em Brasília
Após a megaoperação que matou 121 pessoas no Rio de Janeiro, presidente da Câmara manifestou a intenção de concluir a votação da proposta ainda neste ano
Usuários relatam instabilidade no aplicativo do Bradesco
Banco afirma que problema foi regularizado
