Hugo Motta afirmou que faltam recursos para investimento em segurançaLula Marques/Agência Brasil
Hugo Motta diz que taxação de bets é inteligente para aumentar investimentos em segurança
Presidente da Câmara afirmou que proposta tem amplo apoio dos parlamentares
PEC da Segurança: relator defende cooperação federal, mas é contra centralização em Brasília
Após a megaoperação que matou 121 pessoas no Rio de Janeiro, presidente da Câmara manifestou a intenção de concluir a votação da proposta ainda neste ano
Usuários relatam instabilidade no aplicativo do Bradesco
Banco afirma que problema foi regularizado
PF faz buscas contra dirigente do Podemos e ex-secretários de Tocantins em operação sobre emendas
Investigações da Polícia Federal indicam a atuação de um grupo de empresários para fraudar licitações
STJ autoriza ronda virtual em busca de pornografia infantil
Segundo a corte, ação não configura violação da privacidade ou da intimidade do investigado
PF combate fabricação e distribuição de dinheiro falso em São Paulo
Cédulas eram repassadas em pequenos comércios ou utilizadas na compra de produtos eletrônicos de alto valor
