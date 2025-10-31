Luiz França é um dos alvos da PF na Operação OvercleanAgência Câmara
PF faz buscas contra dirigente do Podemos e ex-secretários de Tocantins em operação sobre emendas
Investigações da Polícia Federal indicam a atuação de um grupo de empresários para fraudar licitações
PF faz buscas contra dirigente do Podemos e ex-secretários de Tocantins em operação sobre emendas
Investigações da Polícia Federal indicam a atuação de um grupo de empresários para fraudar licitações
STJ autoriza ronda virtual em busca de pornografia infantil
Segundo a corte, ação não configura violação da privacidade ou da intimidade do investigado
PF combate fabricação e distribuição de dinheiro falso em São Paulo
Cédulas eram repassadas em pequenos comércios ou utilizadas na compra de produtos eletrônicos de alto valor
Pastor é preso por estuprar as filhas no DF; vítimas eram obrigadas a fazer orações após o abusos
Como punição, elas tinham que ajoelhar no milho e em tampas de garrafa pet
Sete criminosos do Comando Vermelho morrem em confronto com a polícia no Ceará
Grupo tentava invadir área dominada por facção rival, quando foi surpreendido pela PM
Policiais são presos com 77 barras de ouro avaliadas em R$ 45 milhões no Amazonas
Essa é a maior apreensão da história no estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.