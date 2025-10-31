Vítimas eram obrigadas a fazer orações após sofrerem abusos - Pixabay

Publicado 31/10/2025 09:40 | Atualizado 31/10/2025 13:26

Distrito Federal - Um pastor de uma igreja localizada em Santo Antônio do Descoberto, no interior de Goiás, foi preso por abusar sexualmente das filhas e enteados. Os crimes aconteciam na residência da família, no Recanto das Emas, no Distrito Federal.

A ação para prender o investigado foi batizada como Operação Falso Profeta e é resultado de uma investigação conduzida pela Seção de Atendimento à Mulher (SAM), da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

Os crimes foram cometidos repetidamente entre 2010 e 2018. Uma das vítimas sofreu abusos quando tinha entre 6 e 15 anos. A outra sofreu por um pouco menos de tempo, quando tinha entre 6 e 12 anos.

As investigações apontam que o autor também teria abusado sexualmente de seus enteados. Um deles tinha entre 7 e 15 anos à época, e o outro entre 6 e 14 anos, no mesmo período.

O silêncio das vítimas foi rompido após uma das filhas ser abordada por uma conselheira tutelar do Recanto das Emas, que a encorajou a denunciar os abusos sofridos. As vítimas relataram medo de represálias, falta de conhecimento sobre seus direitos e pressão de familiares paternos para que permanecessem em silêncio. A prisão aconteceu na última terça-feira (28).

Tortura

O homem também foi denunciado por outros crimes além de estupro de vulnerável:

- Atentado violento ao pudor majorado, por obrigar o enteado a praticar atos libidinosos;

- Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, por submeter as filhas a atos libidinosos na presença uma da outra;

- Tortura, por agredir e submeter os enteados a intenso sofrimento físico e psicológico, inclusive utilizando arame farpado, o que resultou em lesão corporal gravíssima e deformidade permanente;

- Maus-tratos, por obrigar as crianças a permanecerem de joelhos sobre caroços de milho e tampas de alumínio.

As vítimas relataram que os abusos ocorriam tanto quando o agressor estava sóbrio quanto sob efeito de drogas e álcool. Após os atos, ele as obrigava a colocar as mãos sobre a Bíblia e realizar orações, utilizando sua posição religiosa para justificar as condutas criminosas para as vítimas.

Tentativa de suicídio

Ao ser informado, por intermédio de seu advogado, sobre a possibilidade de prisão, o criminoso tentou cometer suicídio no local de trabalho, sendo socorrido por colegas e encaminhado à UPA de São Sebastião, onde foi preso pela equipe da PCDF.



Após o cumprimento do mandado, o investigado foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências cabíveis.



O DIA não conseguiu localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto.