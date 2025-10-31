Usuários do aplicativo do Bradesco relataram dificuldade para enviar Pix - Reprodução

Usuários do aplicativo do Bradesco relataram dificuldade para enviar PixReprodução

Publicado 31/10/2025 11:16

São Paulo - O aplicativo do Bradesco apresentou instabilidade na manhã desta sexta-feira, 31, e muitos usuários reclamaram da dificuldade de utilizar o Pix. Procurado, o banco confirmou que o sistema de pagamento teve um "momento breve de intermitência", mas que já foi regularizado e funciona normalmente.

Mais cedo, o site Downdetector, que monitora falhas em serviços on-line, identificou um pico de 850 notificações sobre o Bradesco por volta de 7h25.

No Google, as buscas por "Bradesco" e "Bradesco fora do ar" também cresceram nesse horário.