Armas dos traficantes do CV apreendidas na operação no Ceará - Reprodução

Publicado 31/10/2025 09:36

Um confronto entre policiais militares e criminosos ligados ao Comando Vermelho em Canindé, município a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza, terminou com a morte de sete bandidos na madrugada desta sexta-feira, 31. Segundo as autoridades cearenses, foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas, duas granadas — posteriormente detonadas —, três revólveres, munição e um veículo.

De acordo com uma denúncia anônima enviada à PM, o grupo tentaria invadir o bairro Campinas, que é dominado por uma facção rival. No trajeto, as forças policiais surpreenderam o bando e houve o confronto. Os corpos dos sete criminosos foram levados para o Instituto Médico-Legal.

Após o confronto, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, fez uma postagem destacando o sucesso da operação policial. Na mensagem, ele destacou que o confronto terminou sem agentes ou moradores mortos. "Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns a nossa Polícia Militar do Ceará!", comentou o governador.