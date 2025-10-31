Presidência indica Severino Neto para diretoria da ANTT Reprodução
Presidência indica Severino Neto para diretoria da ANTT
Caberá ao Senado aprovar o nome, após sabatina e votação
MP denuncia novamente deputado Binho Galinha, apontado como líder de organização criminosa
Político voltou a ser alvo após denúncias de que continuaria comandando uma organização criminosa sediada em Feira de Santana, no interior da Bahia
Prisão de 30 anos e infiltração de policiais: o que diz o projeto de Lula contra facções
'PL Antifacção' traz mecanismos que aumentam o poder do Estado para 'asfixiar financeiramente' as facções, afirmou presidente
Gleisi Hoffmann critica encontro de governadores de direita: 'Investem na divisão política'
Petista também criticou o que chamou de 'uso político da segurança pública', afirmando que os líderes regionais 'não conseguem esconder o desejo de entregar o país ao estrangeiro'
CCJ da Câmara espera analisar cassação de Carla Zambelli em novembro
Deputada a foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça
DPU defende rejeição de denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro
Defesa fala em exercício legítimo da liberdade de expressão
