Gleisi Hoffmann, ministra das Relações InstitucionaisMarcelo Camargo/Agência Brasil
Gleisi Hoffmann critica encontro de governadores de direita: 'Investem na divisão política'
Petista também criticou o que chamou de 'uso político da segurança pública', afirmando que os líderes regionais 'não conseguem esconder o desejo de entregar o país ao estrangeiro'
Gleisi Hoffmann critica encontro de governadores de direita: 'Investem na divisão política'
Petista também criticou o que chamou de 'uso político da segurança pública', afirmando que os líderes regionais 'não conseguem esconder o desejo de entregar o país ao estrangeiro'
CCJ da Câmara espera analisar cassação de Carla Zambelli em novembro
Deputada a foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça
DPU defende rejeição de denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro
Defesa fala em exercício legítimo da liberdade de expressão
Crime organizado: Haddad defende asfixiar fontes de financiamentos
Para o ministro da Fazenda, não adianta combate apenas nas comunidades
Golpistas usam mansão no litoral de SP para 'coworking de quadrilhas'; nove são presos
Investigação mostrou que a principal atividade do grupo era o golpe em que criminosos se passam por advogados para roubar dinheiro de vítimas
Lula assina projeto de lei Antifacção e envia ao Congresso
Proposta prevê penas mais duras para membros de organização criminosa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.