Ação investiga suspeito responsável por mais de 80 envios de dinheiro falso para todo o país - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 31/10/2025 10:22

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (31), a Operação Quimera. A ação tem como objetivo combater a fabricação e distribuição de dinheiro falso em diversas regiões do país.



Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em São Lourenço da Serra, São Paulo, expedido pela 1ª Vara Federal de Campinas (SP).

As investigações tiveram início em maio de 2025, após a prisão em flagrante de um homem em Campinas, que havia recebido uma encomenda contendo cédulas falsas.

"A partir desse fato, a PF identificou o remetente e apurou que o suspeito teria realizado, entre fevereiro e maio de 2025, pelo menos 80 postagens via Correios, cada uma contendo notas falsificadas enviadas a diferentes estados", detalhou a PF.



Segundo as apurações, as vendas eram feitas pela internet, especialmente em redes sociais, e os lotes de mil reais em notas falsas eram comercializados por valores entre R$ 150 e R$ 250.

"As cédulas eram posteriormente repassadas em pequenos comércios ou utilizadas na compra de produtos eletrônicos de alto valor", disse a corporação.