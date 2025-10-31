Presidente Lula - Valter Campanato / Agência Brasil

Presidente Lula Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 31/10/2025 15:37 | Atualizado 31/10/2025 15:49

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta sexta-feira, 31, seus ministros para discutir o projeto de lei antifacção. A proposta estabelece punições mais rígidas para condenados por envolvimento com facções criminosas.

Participam da reunião com Lula os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, da Defesa, José Múcio, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. A reunião será no Palácio do Planalto, às 15h

O PL antifacção, como vem sendo chamado pelo governo, traz mudanças numa série de legislações, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei da Prisão Temporária e a Lei de Execução Penal.

Prevê o estabelecimento de um novo tipo penal - "organização criminosa qualificada" -, o aumento de penas para líderes de organizações criminosas, a criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas e a implementação de instrumentos para descapitalizar o crime organizado com maior agilidade.

O texto vinha sendo tratado pelo governo há algum tempo. Foi apresentado por Lewandowski em 22 de outubro, mas ganhou mais força com a megaoperação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho e a repercussão nacional do caso.