Cúpula do Clima, em Belém, terá a participação de 143 delegações Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 31/10/2025 17:03 | Atualizado 31/10/2025 17:05

Na próxima semana, nos dias 6 e 7 de novembro, líderes, chefes de Estado e chefes de Governo estarão reunidos na cidade de Belém para a Cúpula do Clima. Está confirmada a participação de 143 delegações dos 198 países signatários dos tratados internacionais que tratam do tema.

Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, esse será o momento que os líderes mundiais darão o “termo de referência” para que as delegações possam conduzir as negociações na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), entre os dias 10 e 21 de novembro.

Embora nas últimas duas COP, nos Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão, a reunião dos chefes de Estado também tenha aberto a conferência, esse encontro de alto nível pode ocorrer em outros momentos.

“Se convencionou uma tradição móvel de ser no início, meio ou final das COP. Cada uma delas tem um sentido”, explica Marina Silva.

No Brasil, pela primeira vez, esse momento será deslocado do calendário oficial da COP, mas cumprirá a função de orientação e impulsionamento da etapa de negociações.

Na programação da cúpula, está prevista uma plenária que será aberta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 6, e que permanecerá aberta até o final do dia 7 ou quando encerram os discursos nacionais dos líderes inscritos. Nos dois dias também haverá sessões temáticas.

De acordo com o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Maurício Lyrio, as sessões temáticas serão abertas por um almoço liderado pelo presidente Lula, na tarde do dia 6. O tema da primeira sessão será o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

O presidente do Brasil conduzirá mais três sessões temáticas, sendo uma ainda no dia 6 sobre Florestas e Oceanos. No dia 7, pela manhã, o tema será transição energética e, no período da tarde, o encontro tratará sobre os 10 anos do Acordo de Paris, Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC na sigla em inglês) e financiamento.

“Todos os líderes terão a possibilidade de fazer um discurso na plenária e posteriormente também participar de uma ou duas das sessões temáticas. Então nós estamos distribuindo os líderes para participarem das sessões que terão em média 40 líderes. Isso está sendo negociado com cada governo”, explica o embaixador Maurício Lyrio.

Desde o dia 5, a presidência brasileira da COP promoverá uma agenda de encontros bilaterais, que será divulgada somente no dia, mas de acordo com o embaixador, já está confirmado que os Estados Unidos e a Argentina não enviarão delegação para a cúpula.

Segundo Maurício Lyrio, das delegações confirmadas, estarão presentes 57 líderes mundiais.

“Por razões de protocolo diplomático de segurança, nós não divulgamos os nomes antecipadamente, mas teremos uma presença muito significativa de líderes. Sobretudo com essa confirmação de 143 delegações, o fato de que a cúpula será muito representativa da comunidade internacional”.