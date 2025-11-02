Homem foi levado para a 66ª Delegacia de Polícia - Divulgação / Polícia Civil

Homem foi levado para a 66ª Delegacia de PolíciaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 02/11/2025 11:37

Amazonas - Manoel Rodrigues Fernandes, mais conhecido como "Kevin", foi preso em flagrante após extorquir um comerciante da cidade de Envira, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado da 66ª Delegacia Interativa de Polícia, Henrique Maciel, o indivíduo foi flagrado em um açougue ameaçando o proprietário e cobrando dinheiro em nome de uma organização criminosa local. Essa prática muitas vezes é chamada de 'Imposto do Tráfico'. O investigado deixou o local com R$ 80 da vítima de extorsão.

No entanto, ele se deparou com policiais civis na saída do estabelecimento. O criminoso tentou fugir e ofereceu resistência, mas foi contido pelos agentes. O caso aconteceu na sexta-feira (31).

"O suspeito agia de forma organizada, intimidando comerciantes locais e cobrando ‘taxas de proteção’. Nosso trabalho visa interromper essas ações e proteger a população", explicou o delegado.



Conforme o delegado, a vítima e testemunhas relataram medo, reforçando a importância da prisão. A medida cautelar também busca impedir que o suspeito continue cometendo crimes e proteger a comunidade local.



O homem responderá por extorsão e está à disposição da Justiça.