Beatriz Munhos reagiu ao assalto e foi morta pelos bandidosReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/11/2025 20:56

São Paulo - Uma jovem de 20 anos morreu após ser baleada na cabeça durante um assalto na noite de sábado, 1º, no bairro Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 20h. Segundo informações do boletim de ocorrência, Beatriz Sorrilha Munhos estava com o pai e o namorado, quando dois assaltantes em uma moto sem placa anunciaram o roubo. As vítimas estavam no local para encontrar o comprador de um drone que haviam vendido.

Durante a ação, a jovem usou um spray de pimenta contra os suspeitos. Um deles reagiu e atirou. A vítima foi socorrida no Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos

O pai de Beatriz, Lucas Munhoz, utilizou as redes sociais para comunicar a morte da filha. Na postagem, ele fez um desabafo emocionado: "Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem. Ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto. A gente entregou tudo. Mesmo assim eles deram um tiro na cabeça dela", disse Lucas, que é piloto profissional de drones.

Ainda na postagem, o pai da vítima fez um apelo às autoridades públicas: "Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu estou sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas todas, de bandido de arma tem que acabar. Eu imploro para o governo acabar com isso. Pelo amor de Deus".

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os assaltantes fugiram após o crime e deixaram para trás uma bolsa térmica semelhante à usada por entregadores. Uma moto com as mesmas características da que foi utilizada na ação foi localizada por policiais militares e apreendida para perícia.

O caso foi registrado como roubo e roubo seguido de morte (latrocínio) no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).