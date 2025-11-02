Beatriz Munhos reagiu ao assalto e foi morta pelos bandidosReprodução/Redes Sociais
Jovem morre ao ser baleada na cabeça em assalto na Zona Leste de São Paulo
Vítima usou um spray de pimenta contra os bandidos e um deles atirou
Lula: COP30 fará o mundo olhar de uma forma diferente para a Amazônia
Presidente discursou em visita a ribeirinhos no oeste do Pará
Bolsonaro perde força com Lula em alta e iminência de prisão
Desgaste do ex-presidente aparece nos campos jurídico, político e simbólico
Lula visita aldeia indígena no Pará com promessa de luz, universidade e demarcação de terras
Presidente estava acompanhado das ministras Sonia Guajajara e Marina Silva
Brasil tem 358 mil pessoas em situação de rua; Região Sudeste concentra 60%
Cidade de São Paulo se aproxima dos 100 mil
Homem morre e dezenas ficam feridos após desabamento em festa universitária no interior de SP
Rajadas de vento de 95 km/h foram registradas na região
