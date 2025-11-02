Estrutura do local da festa desabouReprodução / X
Segundo a Defesa Civil, a vítima tinha 47 anos e sofreu traumatismo craniano. "Ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu", diz em comunicado. Outras cerca de 40 pessoas ficaram feridas, das quais três estão internadas.
O vendaval chegou a derrubar a estrutura metálica da festa, que era uma celebração de "meio de curso" chamada "Medland". O evento foi promovido pela comissão de formatura de estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste).
Nas redes sociais, a comissão divulgou uma nota em que diz manifestar "profundo pesar e consternação pelo trágico ocorrido". O grupo destacou que a organização seria de responsabilidade da empresa Euphoria. A empresa e a Unoeste foram procuradas pelo Estadão, mas não se manifestaram até o momento.
"Neste momento, nossa prioridade é prestar todo o apoio e solidariedade às famílias e amigos das vítimas, bem como aos colegas que vivenciaram esse momento tão difícil, que abalou profundamente toda a nossa comunidade acadêmica", completa.
Também nas redes sociais, artistas e DJs que participaram da festa prestaram solidariedade. "Apesar do enorme susto, toda a nossa equipe está bem", destacou o DJ Luis Missiato. "Neste momento, nossos pensamentos e orações estão voltados a todos os afetados", publicou o cantor Andre Felix.
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil das cidades de Presidente Prudente e Regente Feijó atuaram no socorro. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional e para a Santa Casa de Presidente Prudente.
O Estado de São Paulo está em alerta para fortes chuvas de sexta-feira (31), até este domingo, devido à passagem de uma frente fria e umidade vinda da Amazônia. "Há previsão de temporais, rajadas de vento e descargas elétricas, com risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores", diz aviso da Defesa Civil.
