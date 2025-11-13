Produtora cultural Margôt Caruso morre aos 72 anos Reprodução/Instagram
Margôt enfrentava complicações de saúde desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há mais de um ano. Nas redes sociais, o sobrinho Paulo Caruso, filho dos atores Bethy Caruso e Paulo José (1937–2021), prestou uma emocionante homenagem.
“Vai com Deus, minha tia linda. Obrigado por ter me ajudado tanto a crescer, por ter sido um pouco mãe, pai, irmã, amiga tão importante! Qualquer dia a gente se encontra e faz tudo de novo, combinado? Que difícil seguir sem você. Te amo”, escreveu o editor de vídeos.
A notícia da morte foi confirmada pela atriz Suzy Rêgo, grande amiga da produtora. Diversos artistas também manifestaram pesar nas redes. “Que faça uma boa viagem e descanse em paz”, escreveu Claudia Mauro. “Que tristeza”, publicou Miguel Falabella.
