Produtora cultural Margôt Caruso morre aos 72 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 12:29 | Atualizado 13/11/2025 12:57

Rio - A produtora cultural Margôt Caruso, figura marcante do teatro paulistano, morreu aos 72 anos na quarta-feira (12). A despedida aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), no Crematório da Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo, reunindo familiares, amigos e nomes importantes da cena artística.



Margôt enfrentava complicações de saúde desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há mais de um ano. Nas redes sociais, o sobrinho Paulo Caruso, filho dos atores Bethy Caruso e Paulo José (1937–2021), prestou uma emocionante homenagem.



“Vai com Deus, minha tia linda. Obrigado por ter me ajudado tanto a crescer, por ter sido um pouco mãe, pai, irmã, amiga tão importante! Qualquer dia a gente se encontra e faz tudo de novo, combinado? Que difícil seguir sem você. Te amo”, escreveu o editor de vídeos.



A notícia da morte foi confirmada pela atriz Suzy Rêgo, grande amiga da produtora. Diversos artistas também manifestaram pesar nas redes. “Que faça uma boa viagem e descanse em paz”, escreveu Claudia Mauro. “Que tristeza”, publicou Miguel Falabella.

“Que descanse em paz”, afirmou Cássio Gabus. “Sinto muito, mana! Descansou”, comentou Cristiana Oliveira. Outros nomes como Fabiana Karla, Heloísa Périssé e Bárbara Bruno também lamentaram a perda.