Condutor do veículo informou ter sido vitima de assalto seguido de sequestro - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/11/2025 10:57 | Atualizado 13/11/2025 10:59

O caminhão era conduzido pelo motorista Dener Laurito dos Santos, de 52 anos. Ele é natural de Ribeirão Pires e trabalha para a transportadora Sitrex.Santos disse aos policiais que havia feito uma entrega no Acre e voltava para a matriz da Sitrex, em São Bernardo do Campo, quando foi abordado por três criminosos, por volta das 6h desta quarta-feira.Na altura do quilômetro 45 do Rodoanel, os suspeitos o obrigaram a atravessar o veículo na pista e bloquear a via, segundo o homem. Ele teve as mãos amarradas e foi deixado sozinho na cabine do caminhão.O motorista conseguiu entrar em contato com o Centro de Controle Operacional da rodovia e relatou que havia sido sequestrado e que os criminosos haviam deixado explosivos na carreta.Devido aos supostos explosivos que estavam no caminhão, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar foi acionado e chegou ao local por volta das 9h. Cerca de uma hora depois, um dos especialistas da equipe identificou que o artefato não estava preso a Santos e conseguiu retirá-lo do veículo.O motorista chegou a desmaiar e estava em estado de choque, mas foi colocado em uma ambulância e levado para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, onde recebeu atendimento e foi liberado.Os policiais não demoraram para perceber que o explosivo era falso, de acordo com Gustavo Packer Mercadante, comandante do Batalhão de Operações Especiais, que abriga o Gate. "Era até meio tosco, batendo o olho mais de perto já deu para perceber que não era uma bomba", disse Mercadante. Segundo o policial, o simulacro de bomba foi feito a partir de um galão d’água, dois tubos de aerossol e papel alumínio.Santos prestou depoimento após sair do hospital. Ele relatou aos policiais como foi o sequestro e disse que o grupo pretendia usar o caminhão para transportar armas de fogo até o Rio de Janeiro.A Sitrex informou, em nota, que o caminhão estava vazio no momento da tentativa de assalto e afirmou que Santos cumpriu "todos os procedimentos legais e de segurança" durante a viagem, incluindo respeitar horários de descanso e dirigir dentro dos limites de velocidade.De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista e outros profissionais envolvidos no atendimento da ocorrência já foram ouvidos. O caminhão, que foi apreendido, passou por perícia e coleta de impressões digitais.Ainda segundo a pasta, imagens de câmeras de segurança serão coletadas para ajudar no esclarecimento dos fatos. "No momento, nenhuma linha de investigação é descartada", disse.