MP notificou a Polícia Civil, que passou a investigar o caso e descobriu os abusos cometidos pelo padrasto da meninaDivulgação

Publicado 13/11/2025 10:25

Um homem foi preso após uma menina, de 13 anos, registrar o nascimento de um recém-nascido no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A mãe do bebê era violentada pelo próprio padrasto e teria engravidado por conta dos abusos.

A idade da mãe, de apenas 13 anos, chamou a atenção do cartório onde foi registrado o recém-nascido, que acionou o Ministério Público de Santa Catarina. O MP notificou a Polícia Civil, que passou a investigar o caso e descobriu os abusos cometidos pelo padrasto da menina. O homem foi preso preventivamente. O caso foi divulgado nesta semana.

O suposto criminoso negou ter violentado a menina, mas um exame de DNA comprovou que ele é o genitor do bebê, apontou o MP. A mãe da vítima tentou proteger o abusador e disse que a vítima teria sido violentada na escola. Essa versão foi desmentida posteriormente.

A responsável foi acusada de omissão pela Promotoria, e a menina, junto com o bebê, foi encaminhada a uma casa de acolhimento do Estado.

