Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliar, e as visitas precisam ser autorizadas pelo STFFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 13/11/2025 21:31

São Paulo - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira, 13, que os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os encontros foram agendados para os dias 26 de novembro (no caso de Castro) e 10 de dezembro (Tarcísio).

As autorizações foram concedidas após a defesa de Bolsonaro solicitar visitas na "data mais breve possível". O pedido ocorre na fase final do julgamento do "Núcleo 1" da trama golpista, no qual o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

No requerimento, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a visita de Tarcísio e Castro tinha a finalidade de "permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, preferencialmente na data mais breve possível, em razão da necessidade de diálogo direto", modelo que difere da habitual que usa "data oportunamente ajustada" como justificativa para os encontros.

No mesmo despacho, Moraes também autorizou visitas do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), secretário temporariamente afastado de Segurança Pública de São Paulo, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), previstas para 1º e 9 de dezembro.

O nome de Derrite, que recentemente deixou o comando da Segurança Pública de São Paulo para reassumi o mandato de deputado federal, ganhou destaque por ser escolhido para relatar o Projeto Antifacção, apresentado pelo governo federal. Nesta semana, o parlamentar propôs mudanças no texto, o que gerou divergências e críticas. Todos os visitantes autorizados mantêm postura crítica ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Moraes autorizou as visitas no horário das 9h às 18h, conforme calendário abaixo:

24 de novembro: Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia

25 de novembro: Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia

26 de novembro: Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro

27 de novembro: Cleidimar da Silva Moreira, padre

28 de novembro: Evair de Melo, deputado federal

1º de dezembro: Guilherme Derrite, deputado federal

2 de dezembro: José Medeiros, deputado federal

3 de dezembro: Odelmo Leão, ex-deputado

4 de dezembro: Pablo Henrique de Faria, padre

5 de dezembro: Paulo M. Silva

9 de dezembro: Ronaldo Caiado, governador de Goiás

10 de dezembro: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

11 de dezembro: Sanderson, deputado federal