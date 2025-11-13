Explosões assustaram moradores da região onde ocorre o incêndio - X (antigo Twitter)/Reprodução

Explosões assustaram moradores da região onde ocorre o incêndioX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 13/11/2025 21:55 | Atualizado 14/11/2025 08:39

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira, 13, para atender uma ocorrência envolvendo incêndio e diversas explosões nas proximidades da Avenida Salim Farah Maluf, altura da Avenida Celso Garcia, na Zona Leste de São Paulo.



Informações preliminares da Polícia Militar apontam que a explosões e as chamas aconteceram em uma residência na Rua Francisco Bueno 73, onde supostamente funciona de depósito clandestino de fogos de artifício.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma área pegando fogo e uma grande coluna de fumaça, nos arredores de prédios. Um vídeo feito por câmeras de monitoramento captaram o momento da forte explosão, e rajadas de fogos de artifícios cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.



De acordo com os Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e várias residências e veículos foram atingidos. Entre as vítimas, uma precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra recusou atendimento. Já a Polícia Militar, fala em cinco vítimas sem gravidades.



Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo".



A área precisou isolada e, em decorrência do fogo. Não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência. As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de um balão podendo ter provocado danos em transformadores da rede de transmissão elétrica. De acordo com a polícia, a residência onde estariam os fogos ficou danificada.