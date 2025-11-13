Explosões assustaram moradores da região onde ocorre o incêndioX (antigo Twitter)/Reprodução
Informações preliminares da Polícia Militar apontam que a explosões e as chamas aconteceram em uma residência na Rua Francisco Bueno 73, onde supostamente funciona de depósito clandestino de fogos de artifício.
De acordo com os Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e várias residências e veículos foram atingidos. Entre as vítimas, uma precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra recusou atendimento. Já a Polícia Militar, fala em cinco vítimas sem gravidades.
Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo".
A área precisou isolada e, em decorrência do fogo. Não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência. As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de um balão podendo ter provocado danos em transformadores da rede de transmissão elétrica. De acordo com a polícia, a residência onde estariam os fogos ficou danificada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.