A questão das perdas e danos para os 620 mil demandantes registrados deverá agora ser objeto de um segundo julgamento, previsto para começar em outubro de 2026. A Justiça britânica determinou nesta sexta-feira (14) que a gigante australiana BHP da mineração é responsável pela tragédia de Mariana, um dos maiores desastres ambientais do Brasil , ocorrido em 2015, o que abre caminho para bilhões de dólares em indenizações.O tribunal "considera que a BHP é estritamente responsável como poluidora pelos danos causados pelo colapso" da barragem de rejeitos da mina de ferro de Fundão, perto de Mariana, no estado de Minas Gerais, que matou 19 pessoas e despejou milhões de toneladas de lama tóxica.A questão das perdas e danos para os 620 mil demandantes registrados deverá agora ser objeto de um segundo julgamento, previsto para começar em outubro de 2026.

Tragédia

Em 5 novembro de 2015, a Barragem do Fundão, em Mariana (MG), rompeu-se despejando 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos por toda bacia do Rio Doce até a foz no Espírito Santo, matando 19 pessoas, deixando três desaparecidas e desalojando 600 habitantes, prejudicando populações de dezenas de municípios por 700 quilômetros de extensão.



