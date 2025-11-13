Imagens de satélite registram cidade no Paraná antes e depois da passagem de tornadoDivulgação
Imagens de satélite registram cidade no Paraná antes e depois da passagem de tornado
Mais de 800 pessoas ficaram feridas em decorrência da passagem de três tornados pela região Sul do País
Incêndio e explosões são registrados na Zona Leste de São Paulo
Informações preliminares indicam que as chamas surgiram em uma casa onde supostamente funciona de depósito clandestino de fogos de artifício
Moraes autoriza visita de Tarcísio, Caiado, Castro e Derrite a Bolsonaro
Encontros podem ocorrer entre as 9h e as 18h
Lewandowski defende integração de dados de segurança com Mercosul
Sugestão veio ao anunciar acordo de cooperação de segurança na região
Governo garante verbas e serviços após tornado que atingiu o Paraná
Foram liberados R$ 25 milhões para obras emergenciais
COP30: governo cobra R$ 476 milhões de infratores ambientais
Advocacia-Geral da União pediu o ajuizamento de 40 ações civis públicas, que englobam a recuperação de 31,8 mil hectares em todo o País
