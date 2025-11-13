Imagens de satélite registram cidade no Paraná antes e depois da passagem de tornado - Divulgação

Publicado 13/11/2025 22:51 | Atualizado 13/11/2025 22:53

Imagens de satélite registraram a destruição em Rio Bonito do Iguaçu (PR) depois da passagem de um tornado que deixou pelo menos sete mortos no Paraná e um no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira, 7.

Em Rio Bonito do Iguaçu, município mais atingido, os ventos chegaram a 330 km/h. As imagens de satélite mostram imóveis destruídos e muitos destroços após a passagem do tornado.

Segundo a prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu (PR), as edificações públicas destruídas somam mais de 10 mil metros quadrados. O cenário é descrito como de destruição quase completa: o município estima que 90% da área urbana foi afetada e que cerca de 700 casas foram danificadas.

No âmbito federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu o estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, o que garante acesso a recursos para socorro e reconstrução.

Mais de 800 pessoas ficaram feridas em decorrência da passagem de três tornados pela região Sul do País. Somente o Paraná foi atingido por três tornados na última sexta-feira. Outros dois tornados também foram registrados na sequência nos municípios de Guarapuava e Turvo, de acordo com confirmação feita na segunda-feira, 10, pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar).

Os tornados são resultado da passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criou um ambiente instável de descargas elétricas, granizo e ventos intensos na região.