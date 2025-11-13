Caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morteReprodução/ TV Globo
Segurança das Casas Bahia é morto com tiro na cabeça durante assalto em SP
Vítima foi abordada pelos criminosos e teve a arma levada
Segurança das Casas Bahia é morto com tiro na cabeça durante assalto em SP
Vítima foi abordada pelos criminosos e teve a arma levada
Ministério emite alerta para azeites fraudados; saiba quais marcas
Pasta da Agricultura inspecionou lotes considerados impróprios
Pediatras criticam projeto que dificulta aborto e veem ameaça a direitos de vítimas de estupro
Entidade afirma que texto representa retrocesso na proteção de crianças e adolescentes e pede amplo debate com especialistas e sociedade civil
Produtora cultural Margôt Caruso morre aos 72 anos
Notícia foi confirmada pela atriz Suzy Rêgo nas redes sociais
Quem são os ex-presidentes do INSS de Lula e Bolsonaro alvos da PF
Alessandro Stefanutto foi preso na manhã desta quinta-feira, 13
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.