Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu declaração nesta quinta-feira, 13Arquivo / Tania Rego / Agência Brasil
Estamos terminando tratativa para banco dos Brics financiar hospitais inteligentes, diz Padilha
Ministro participou de coletiva de imprensa temática, no quarto dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30)
