Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu declaração nesta quinta-feira, 13 - Arquivo / Tania Rego / Agência Brasil

Publicado 13/11/2025 15:24

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 13, que estão sendo finalizadas as tratativas para o financiamento do New Development Bank (NDB), banco dos Brics, para a implementação dos chamados "hospitais inteligentes" no Brasil.

"São hospitais que utilizam tecnologia da informação, inteligência artificial, para emergências e situações de urgência. Serão hospitais que farão parte dessa rede que responde a emergências e situações de urgência em um contexto de mudanças climáticas, também com essa gestão e adaptação do serviço hospitalar, para a resiliência do sistema de saúde", declarou, em coletiva de imprensa.

Ele participou de coletiva de imprensa temática, no quarto dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), para tratar sobre o "papel essencial da saúde e da educação para a adaptação climática". Em setembro deste ano houve a implantação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil), considerado o primeiro hospital público inteligente do país, em São Paulo.