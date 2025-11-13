Refit teve 180 milhões de litros de combustível apreendidos pela Receita FederalRefit/Divulgação
Petrobras é nomeada depositária dos combustíveis da Refit retidos pela Receita Federal
Medida teve como base a legislação vigente e um Acordo de Cooperação firmado entre o Instituto Combustível Legal e a União
Gleisi: presidente quis ouvir experiência de ex-governadores e pauta de segurança
Governo vai se empenhar para convencer o relator do projeto de lei antifacções, o deputado Guilherme Derrite, a fazer novas alterações no texto
Michelle Bolsonaro rebate Soraya Thronicke após fala sobre presos de 8/1: 'senadora surfista'
Senadora sugeriu que os advogados que defendem as pessoas investigadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de participar de uma tentativa de golpe também deveriam ser investigados
Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual
Foram achadas irregularidades em licitações durante enchentes de 2024
COP30: Brasil lança plano nacional para aumentar arborização urbana
Objetivo é aumentar a cobertura vegetal das cidades, considerada abaixo dos padrões adequados
Facebook e Google recorrem de decisão do STF que ampliou responsabilidade das redes
Big techs questionam os requisitos que as notificações extrajudiciais devem atender para a remoção de conteúdos apontados como ilegais
