Carla Zambelli está presa desde julho na ItáliaLula Marques /Agência Brasil
Justiça italiana marca audiência de extradição de Carla Zambelli para o fim de novembro
Deputada já foi condenada duas vezes pelo STF
Enem 2025: confira orientações para o segundo dia de provas
Portões serão fechados impreterivelmente às 13h
Redução proposta pela União no PL Antifacção já é prevista em lei, e penas devem aumentar
Posts desinformam ao dizer que texto do Poder Executivo beneficiaria membros de organizações criminosas
Haddad cobra Câmara sobre votação de projeto do devedor contumaz
Ministro da Fazenda lembrou que a proposta está em tramitação há oito anos
Lindbergh propõe mudança em regra de cassação de mandato por faltas
Projeto foi apresentado em meio à polêmica envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que desde março se encontra nos Estados Unidos
Juíza condena desembargador a pagar R$ 1,5 milhão por má-fé em ação e o acusa de intimidação
Segundo a magistrada, o juiz utilizou uma ação popular para fins pessoais, desvirtuando um instrumento destinado à proteção do interesse coletivo
