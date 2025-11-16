Provas do Enem começaram a ser aplicadas às 13h30, com prazo de encerramento às 18h30 - Reprodução

Provas do Enem começaram a ser aplicadas às 13h30, com prazo de encerramento às 18h30Reprodução

Publicado 16/11/2025 19:43 | Atualizado 16/11/2025 19:53

São Paulo - O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem), com questões de Ciências da Natureza e Matemática, foi aplicado na tarde deste domingo, 16. O caderno de questões teve perguntas envolvendo o atleta Usain Bolt e a criação do Ozempic.



Para professores, a prova teve nível de dificuldade médio e manteve as tendências observadas em anos anteriores do exame, como o enfoque em Ecologia.



"Comparando com os últimos anos, parece que o Enem está com uma proposta de ser uma avaliação mais pragmática, menos contextual e com conteúdos mais diretos", disse Raphael Lopes, coordenador pedagógico e professor de química do curso pré-vestibular Hplus.

Rodrigo Reis, professor de Biologia do Cubo Global School, avaliou positivamente a previsibilidade das questões cobradas. "O assunto mais esperado é Ecologia, e pelas minhas contas, foram sete questões abordando esse tema, das 17 que envolviam Biologia", afirmou.



Para Gabriella Leal, docente de Biologia do Colégio pH, o nível de dificuldade do exame foi médio. "Achei a prova equilibrada: não tivemos textos-base muito longos, os comandos estavam claros e, muitas vezes, o próprio texto-base já conduzia o aluno para o que era esperado na resposta", disse a educadora.



As questões de Física seguiram uma linha objetiva, priorizando a interpretação de gráficos e evitando cálculos extensos. Dos 15 itens, quatro trataram de conteúdos frequentemente cobrados, como eletrodinâmica, incluindo circuitos elétricos que seguem o padrão observado em anos anteriores.



Para Lincoln Ribeiro, professor de Física do Sistema Elite de Ensino, alguns enunciados lembraram até mesmo figuras já utilizadas em outros vestibulares e outras edições do Enem, reforçando tendências já conhecidas do exame.

A parte de Matemática da prova contou com assuntos mais variados, porém, alguns já esperados pelos alunos. Análise combinatória, probabilidade e geometria, que são temas que costumam aparecer na avaliação, tiveram reincidência este ano.

"Teve bastante análise de dados e conteúdos que seriam bem tranquilos de se imaginar que cairiam no Enem. Senti falta de questões de função do primeiro grau e do segundo grau. Mas, de uma maneira geral, a prova de Matemática veio dentro do esperado", afirmou Panthio Junior, professor de Matemática do Colégio Qi.



Como foi o segundo dia de provas do Enem



As provas começaram a ser aplicadas às 13h30, com prazo de encerramento às 18h30. A saída dos participantes foi autorizada a partir das 15h30.



O exame é aplicado em mais de 1.800 municípios, com 11 mil locais de prova e 164 mil salas, mobilizando mais de 300 mil pessoas.



Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da realização da COP30.



Já a reaplicação do Enem ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro, e o resultado final está previsto para janeiro de 2026.



No primeiro dia do Enem, foram aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas, além da redação.



De acordo com o Ministério da Educação (MEC), dos 4,8 milhões de estudantes que tiveram a inscrição confirmada nesta edição, 73% compareceram ao primeiro dia de prova, enquanto a abstenção foi de 27%, índice próximo ao registrado em 2024.

* Com informações do Estadão Conteúdo.