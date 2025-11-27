Influenciadora digital Maria Emília Barbosa acumula mais de 460 mil seguidores no Instagram - Reprodução / Instagram

Influenciadora digital Maria Emília Barbosa acumula mais de 460 mil seguidores no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 09:34

A influenciadora digital Maria Emília Barbosa, que acumula mais de 460 mil seguidores no Instagram, denunciou em seu Instagram, nesta terça-feira (25), ter sido vítima de abuso sexual cometido por um personal trainer em Salvador. Ela não identificou o profissional.







No vídeo, Maria conta que o personal fez movimentos em suas partes íntimas durante uma consulta, além de colocar sua mão no órgão genital dele. A influenciadora não divulgou a identidade do personal, mas afirmou que ele é conhecido em sua cidade por trabalhar com criadoras de conteúdo. No fim do vídeo, ela também mostra relatos de outras mulheres que dizem ter passado pela mesma situação.

Maria conta que, na primeira consulta com o personal, ele pediu que ela fosse de biquíni. "Ele tinha passado algumas orientações, aonde dentro dessas orientações dizia que era obrigatório ir de biquíni", afirma. "Chegando lá, ele fez a anamnese, o exame físico e disse que, em seguida, precisava fazer uma avaliação postural de biquíni. Pediu que eu deitasse na maca e, na maca, ele pediu que eu fizesse algumas posições de biquíni, com as quais eu fiquei extremamente desconfortável, mas até então eu naturalizei, porque não conhecia o procedimento."

Já na reavaliação, a influencer conta que o personal chegou a tocar suas partes íntimas e colocar sua mão nos órgãos genitais dele.

"Na segunda vez, eu mandei uma mensagem para ele falando que eu não me sentiria confortável de fazer de biquíni", afirma. "Ao chegar lá, ele perguntou se eu não li as orientações, porque era obrigatório fazer de biquíni. Ele solicitou que eu ficasse de calcinha e sutiã."

"Eu deitei na maca de calcinha e sutiã e ele fez novamente a avaliação postural. Só que, dessa vez, na liberação miofascial, ele chegou muito perto, muito perto. Até que ele lateralizou minha calcinha e fez movimentos de masturbação na maca. A minha reação foi apenas dar um tapa na mão dele e pedir que ele parasse", conta. "Ele parou, pegou minha mão e colocou no órgão genital dele e mencionou: 'olha como eu fico com você'."

O jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia, que informou que o caso está sendo investigado.

"A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) investiga uma denúncia de importunação sexual sofrida por uma mulher, no bairro Caminho das Árvores, em uma sala de um estabelecimento comercial, nos dias 31 de janeiro e 19 de março deste ano. Oitivas estão sendo conduzidas pela unidade policial, juntamente com outras diligências investigativas, como análises de câmeras de segurança, a fim de esclarecer as circunstâncias do caso", escreveu em nota.