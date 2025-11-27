Aécio Neves também disse ter sido 'injustiçado nos últimos anos' durante a Operação Lava JatoSergio Lima/AFP
Aécio Neves assume presidência nacional do PSDB e sinaliza possível apoio a Tarcísio em 2026
Durante a cerimônia, deputado ressaltou sua admiração pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e pela tradição política do partido
PL suspende salário e atividades de Bolsonaro após cumprimento de pena na prisão
Remuneração do ex-presidente chegava a R$33 mil
Almirante Gariner estava em academia quando foi preso pela PF
STF divulgou ata das audiências de custódia dos condenados
Novo mecanismo do Pix reforça combate a golpes e não afeta sigilo ou rotina dos usuários
MED 2.0 rastreia apenas transações suspeitas após a contestação da vítima e não tem relação com a Receita Federal, o monitoramento fiscal ou a criação de impostos
Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
Filhos do ex-presidente disseram que episódios começaram à noite
CPMI do INSS aprova dois pedidos de prisão preventiva
No total, foram aprovados 393 requerimentos de parlamentares
