Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em uma sala localizada na Superintendência da PFSergio Lima/AFP
Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
Filhos do ex-presidente disseram que episódios começaram à noite
CPMI do INSS aprova dois pedidos de prisão preventiva
No total, foram aprovados 393 requerimentos de parlamentares
Justiça nega pedido para suspender decisão que derrubou proibição de mototáxi em São Paulo
Em coletiva de imprensa nesta quinta (27), prefeito Ricardo Nunes afirmou que a liberação irá representar uma 'carnificina' na cidade
Anderson Torres na Papuda: cela de 54 metros quadrados com cama de casal, TV e água quente
Espaço tem capacidade para quatro presos, mas será reservado exclusivamente ao ex-ministro
Funai: queda de vetos do PL de Licenciamento ameaça terras indígenas
Órgão diz que decisão do Congresso impede participação nos territórios
Líder do PL pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro
No pedido, Sóstenes Cavalvante (RJ) justifica a solicitação com base nos laços de amizade com o ex-chefe do Executivo
