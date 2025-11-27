Cela onde Anderson Torres vai ficar preso é composta por quarto, banheiro, lavanderia, cozinha, sala e área externaJoédson Alves/Agência Brasil
Anderson Torres na Papuda: cela de 54 metros quadrados com cama de casal, TV e água quente
Espaço tem capacidade para quatro presos, mas será reservado exclusivamente ao ex-ministro
Anderson Torres na Papuda: cela de 54 metros quadrados com cama de casal, TV e água quente
Espaço tem capacidade para quatro presos, mas será reservado exclusivamente ao ex-ministro
Funai: queda de vetos do PL de Licenciamento ameaça terras indígenas
Órgão diz que decisão do Congresso impede participação nos territórios
Líder do PL pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro
No pedido, Sóstenes Cavalvante (RJ) justifica a solicitação com base nos laços de amizade com o ex-chefe do Executivo
Congresso aprova crédito de R$ 42 bilhões para Previdência e Bolsa Família
Do valor previsto, 52% vai para Seguridade Social e 47% para a assistência social
Como se proteger de golpes em sites fraudulentos na Black Friday
Golpes virtuais dispararam com o uso de inteligência artificial, deepfakes e sites falsos altamente sofisticados. Com a chegada da Black Friday, eles tendem a se intensificar
Congresso derruba 56 vetos ao PL do licenciamento ambiental
Governo conseguiu acordo para adiar a votação de parte das objeções presidenciais; texto foi apelidado pelos críticos de 'PL da Devastação'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.