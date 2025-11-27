Black Friday se consolida como um marco no calendário de consumo dos brasileirosArquivo / Agência Brasil
Como os golpistas abordam as pessoas
Que táticas eles usam para chamar a atenção
Outra tática recorrente é a clonagem de sites. Criminosos criam páginas quase idênticas às de lojas confiáveis, alterando pequenos detalhes do endereço (URL), como a troca de letras, erros sutis de digitação ou o uso de domínios incomuns, como .shop, .live e .app. Essas alterações passam despercebidas para muitos consumidores. Além disso, essas páginas fraudulentas geralmente limitam as opções de pagamento a Pix ou boleto, pois esses métodos não permitem contestação após a transferência, o que facilita o golpe.
Alguns fraudadores também recorrem a tecnologias avançadas, como deepfakes e clonagem de voz, para simular familiares, amigos ou influenciadores recomendando ofertas inexistentes ou solicitando pagamentos urgentes.
Para se proteger, é fundamental observar sinais de alerta críticos. O primeiro é a URL suspeita: verificar letra por letra, buscando erros de digitação, letras trocadas ou duplicadas e domínios estranhos que fogem do padrão das lojas oficiais. Outro ponto essencial é a segurança do site: páginas legítimas utilizam “https://” e exibem o cadeado na barra de endereços; se esses elementos estiverem ausentes, há risco elevado de fraude.
Preços irrealisticamente baixos também devem levantar suspeita, sobretudo quando ultrapassam 70% ou 80% de desconto, ou estão muito abaixo do valor praticado no mercado. Comparar com outras lojas confiáveis é uma maneira simples de validar a oferta. Além disso, sites sérios sempre exibem informações obrigatórias no rodapé, como CNPJ ou CPF (em caso de MEI), razão social, endereço físico, telefone de atendimento e canais reais de contato. A ausência desses dados costuma indicar falta de credibilidade.
Qual é o objetivo do golpe
Além dos formulários, alguns sites maliciosos capturam automaticamente o que a pessoa digita. Mesmo antes de concluir um cadastro, o sistema pode registrar dados de pagamento, informações do navegador, localização aproximada e características do aparelho utilizado. Em golpes mais sofisticados, tudo digitado no site pode ser registrado sem que a vítima perceba.
Em golpes relacionados ao Pix, muitas vezes não é necessário que a pessoa forneça dados bancários completos. Os criminosos criam chaves ou QR Codes falsos e induzem a vítima a fazer um pagamento com a promessa de liberar um valor maior depois, o que nunca acontece. Esses sites costumam ficar no ar apenas por poucos dias, justamente para evitar rastreamento e denúncias
Como se proteger
Outro ponto importante é evitar pesquisar o nome de lojas no Google ou em outros buscadores, já que golpistas compram anúncios com nomes semelhantes aos de empresas reais. É mais seguro digitar o endereço diretamente ou usar o aplicativo oficial. Também vale observar se o site está usando HTTPS, o que aparece como um cadeado ao lado do endereço. Ter HTTPS não garante que um site seja confiável, mas a ausência dele é um sinal claro de que nele não é seguro.
Sobre deepfakes e propagandas falsas com celebridades, a melhor forma de verificar se um famoso realmente fez uma divulgação é ir diretamente às redes oficiais dele. Celebridades normalmente publicam parcerias em seus perfis verificados; se não houver nada lá, a probabilidade de ser falso é muito alta. Também é útil verificar se outras páginas confiáveis de notícias ou de entretenimento mencionam a parceria. Quando apenas um anúncio aleatório aparece nas redes sociais, sem nenhuma confirmação oficial, é quase certo que foi criado sem autorização. Detalhes estranhos em vídeos, como a boca se movendo fora de sincronia, sombras que não combinam ou uma voz com som “plástico”, também são sinais de deepfake. Outra forma de conferir é abrir o perfil do anunciante: golpistas costumam usar páginas recém-criadas, com poucos seguidores e sem histórico.
Quanto ao CNPJ, para pesquisá-lo, a pessoa pode acessar o site da Receita Federal e consultar gratuitamente. Lá é possível verificar se o CNPJ existe, se está ativo e quais são os dados reais da empresa, como o nome oficial e o endereço. Se algo estiver diferente do que aparece no site da loja, é um alerta de golpe. Também é possível procurar o nome da empresa em plataformas como Reclame Aqui e consumidor.gov.br para ver experiências de outras pessoas.
Por fim, o domínio é o “nome” de um site na internet, aquilo que aparece antes do “.com”, “.com.br”, “.org” e assim por diante. Em “www.lojaexemplo.com.br”, o domínio é “lojaexemplo.com.br”. Funciona como o endereço de uma casa: se você digita o endereço errado, vai parar em outro lugar, e é justamente isso que muitos golpistas tentam explorar criando endereços muito parecidos com os verdadeiros. Por isso, é essencial prestar atenção às letras trocadas, números em lugar de letras ou extensões diferentes, porque uma loja legítima poderia usar “.com.br” e o golpista poderia criar “.shop” ou “.store”, por exemplo, para imitar.
A quem denunciar
Para fazer esses registros, a vítima deve reunir o máximo possível de informações. Dados pessoais, como nome completo, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail, são necessários para formalizar o boletim de ocorrência, assim como os dados da conta bancária de origem, quando houver transferência. Também é importante descrever detalhadamente como o golpe ocorreu, informando a data, o horário, o canal utilizado (WhatsApp, ligação, site, redes sociais), o tipo de golpe e como o criminoso se apresentou. Comprovantes e registros são fundamentais para a investigação: prints de conversas, anúncios, perfis, sites, e-mails, áudios, vídeos, links suspeitos, números de telefone e comprovantes de pagamento (PIX, TED, boleto, cartão). Esses elementos ajudam a identificar os criminosos, especialmente números de telefone, chaves PIX, dados bancários do recebedor e URLs utilizadas no golpe.
Também devem ser informados dados financeiros, como o valor perdido, o meio de pagamento, as instituições bancárias envolvidas, os dados ou a chave do recebedor e o identificador da transação, como o E2E ID do PIX, que é especialmente útil para rastrear o fluxo do dinheiro e solicitar o bloqueio cautelar. Qualquer informação sobre o suspeito — nome informado, CNPJ usado, foto de perfil, endereço, placas de veículo ou áudios — também pode auxiliar, mesmo que parte desses dados seja falsa. Em golpes pela internet, informações técnicas, como cabeçalhos completos de e-mails, IPs, domínios e dados de hospedagem, podem ajudar a Polícia Federal em investigações de crimes cibernéticos. Quanto mais dados forem reunidos, maiores serão as chances de identificar os responsáveis e de tentar reaver o valor perdido.
Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar. O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, eleições e possíveis golpes digitais, e abre verificações para os conteúdos duvidosos que mais viralizam. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Para se aprofundar mais
O Comprova já explicou diferentes modalidades de golpes digitais, como phishing, engenharia social, clonagem de sites e uso de deepfakes para enganar vítimas. O projeto mostrou como criminosos exploram emoções, senso de urgência e dados pessoais para induzir ações impulsivas, especialmente em situações envolvendo pagamentos por Pix ou ofertas aparentemente vantajosas
O Comprova também revelou como golpistas utilizam vídeos manipulados, biometria falsificada e táticas de engenharia social para burlar sistemas de reconhecimento facial e acessar contas bancárias ou serviços digitais. As verificações apontaram sinais que ajudam a identificar pedidos suspeitos de “validação facial” e destacaram a importância de múltiplas camadas de segurança para evitar esse tipo de fraude.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.