Lula comemora criação de universidades do esporte e dos indígenas
Instituições terão sede em Brasília
Instituto de Petróleo e Gás cobra rapidez na tramitação do projeto sobre devedor contumaz
IBP afirma que apoia megaoperação contra fraudes no setor de combustíveis e diz que o combate estrutural a organizações criminosas depende de uma resposta legislativa imediata
Fraudes investigadas em operação contra Grupo Refit somavam R$ 350 milhões por mês, diz Tarcísio
Governador afirma que esquema desviava receitas públicas por meio de empresas de fachada e offshores
CPMI do INSS não vota convocação de Jorge Messias
Motivo é falta de consenso entre parlamentares
Suspeitos são identificados por morte de cabeleireiro encontrado amordaçado em SP
Vítima foi localizada sem vida dentro de casa no Alto de Pinheiros, e a investigação aponta dois homens procurados pela polícia
Lula sanciona lei sobre conversão de flagrante em prisão preventiva
Texto também trata sobre a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do preso
